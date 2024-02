Balsa fica desgovernada após pane em motor na travessia do rio Juruá em Rodrigues Alves

O ativista político Ralph Luiz compartilhou nas redes sociais um vídeo que mostra uma balsa alugada pelo Deracre descendo o rio Juruá desgovernada, no Porto de Travessia de Rodrigues Alves. O incidente ocorreu na sexta-feira (2) após o motor da embarcação apresentar uma pane na hora da travessia.

Na balsa estavam motoristas e vários motociclistas. Um deles, após 30 minutos na balsa à deriva, gravou um vídeo relatando a dificuldade enfrentada. Além do incidente com a balsa da última sexta-feira, é comum carros e motos atolados nos dois lados dos pontos de travessia, sobretudo no período de chuvas. Há também registros de veículos que caíram no rio Juruá.

O Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit) assegurou em novembro do ano passado que as obras de construção da ponte de Rodrigues Alves serão iniciadas em 2024 com previsão orçamentária inicial das obras no valor de R$ 60 milhões oriundos de emendas parlamentares.

Com informações do Notícias da Hora