Bandidos burlam câmeras e arrombam loja no interior do Acre: “Prejuízo grande”

Na madrugada desta quinta-feira (1), bandidos arrombaram a loja VETMAQ, no município de Senador Guiomard, interior do Acre. O grupo arrebentou a parede lateral da loja por volta de 00h e furtaram produtos do showroom da loja.

Além disso, ao ContilNet, o proprietário da loja explicou que o grupo burlou o sistema de câmeras e levaram o DVR do circuito, que é responsável pelo armazenamento das imagens. A empresa responsável pelo monitoramento já tenta conseguir as gravações por meio de um backup. Por isso, os bandidos ainda não foram identificados.

Antes de fugir do local, o grupo ainda conseguiu chegar ao escritório da loja e furtar uma quantia em dinheiro que estava guardada. Porém, foi no depósito da empresa que o prejuízo foi maior. Os bandidos arrombaram as portas da parte onde funciona o estoque. “Lá eles fizeram a festa”, disse o proprietário.

Veja imagens da loja após o arrombamento: