Bangu x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Tentando se recuperar no Carioca, o Bangu também precisa driblar os desfalques. O técnico França Júnior perdeu mais dois titulares para enfrentar o Flamengo: o atacante Canela, suspenso pelo terceiro amarelo, e o volante Bruno Tatavitto, que sofreu um trauma no tornozelo direito no último jogo e foi vetado pelo departamento médico. Na semana passada, o lateral-direito Ricardo Cerqueira, que também vinha sendo titular, deixou o clube e acertou com o Capivariano, na série A3 do Paulistão.

Provável escalação: Gabriel Leite; Saulo, Felipe Soares, Victor Oliveira e Erick Daltro, Walney (Renatinho), Raphael Augusto, Adsson e Edgar Neto (Ronald); João Victor e Rochinha (Anderson Lessa).