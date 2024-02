Banhistas são atacados por piranhas em açude; FOTO

Dois banhistas foram atacados, nessa terça-feira (13/2), por piranhas-brancas — também chamada pirambeba, a espécie de peixe é conhecida pela voracidade e agressividade —, no açude Trussu, em Iguatu, Ceará.

As vítimas tiveram ferimentos nas mãos e nos pés. Em ambos os casos, parte da pele foi dilacerada pela mordida do peixe. O primeiro atacado sofreu lesões nas mãos e o segundo apenas nos pés.

Eles chegaram a receber atendimento médico, mas os ferimentos não apresentaram gravidade.

Piranhas que atacaram banhistas foram introduzidas acidentalmente

Ao G1, a Prefeitura de Iguatu afirmou ter recebido diversos relatos de incidentes com os animais no açude. No momento, o órgão municipal recomenda que o banho no local seja evitado.

Segundo moradores, as piranhas e pirambebas teriam sido colocadas no açude de forma “acidental” no momento do peixamento — processo de acréscimo artificial de peixe para ajudar na pesca.

O açude Trussu é monitorado pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh).