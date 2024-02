Base Móvel da Polícia Militar auxilia no reforço da segurança no Carnaval da Família, na Gameleira

O Carnaval da Família, que acontece até a próxima terça-feira (13), no Calçadão da Gameleira, tem se mostrado cada vez mais seguro para os foliões que prestigiam a festa. Além do reforço da segurança privada, a Polícia Militar também está presente no local. O Estado colocou uma Base Comunitária da Polícia Militar para atender as necessidades da população.

A Base Móvel tem servido durante as noites de Carnaval para auxiliar os agentes em trabalho, e ainda, para atender as possíveis ocorrências que possam surgir durante o evento.

Outra medida adotada pelo Governo para garantir a tranquilidade da festa foi a implantação de câmeras de videomonitoramento em todo o circuito do evento, nos pontos de entrada e saída.

Além disso, uma equipe com mais de 100 seguranças privados estão realizando a revista nas duas entradas do Carnaval, e distribuídos em pontos estratégicos do espaço.