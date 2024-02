Depois acusar Davi Brito de ser agressivo e se desculpar com o motorista de aplicativo pelas declarações no BBB24, Wanessa Camargo virou um dos assuntos mais comentados do Brasil após diminuir o colega de confinamento durante conversa com Yasmin Brunet.

Tudo começou depois que as duas insinuaram que Davi mentiu ao dizer que não assistia ao reality show da TV Globo. “Ele já conseguiu a faculdade. O que ele ainda tá fazendo aqui?”, questionou a filha de Zezé Di Camargo. “Acho que tá todo mundo cancelado aqui”, sugeriu Yasmin. “Eu não. Eu tô muito coerente”, rebateu a cantora, alegando ainda que não iria “passar a mão na cabeça” de pessoas com atitudes erradas. Em outro momento, Wanessa fala com Beatriz Reis no banheiro, novamente criticando o rapaz: “Você e Alane passam a mão na cabeça dele também”. E a vendedora esclareceu: “Não. É que assim, Wanessa, ele nunca fez nada diretamente pra mim”.