“Por isso os ‘xovens’ não querem trabalhar e os donos de empresa grande, pequena, birosca no Brasil e no mundo já estão no desespero. Mas como sou meio X e milleniall, eu não tenho essa programação na cabeça”, declarou.

Outros deboches de Luana Piovani: “Namora um monge”

No fim do mês passado, Luana Piovani usou as redes sociais para debochar de algumas declarações de Wanessa Camargo no BBB24, depois da cantora ter dito estar com ranço de Davi Brito, classificando-o como grosseiro, manipulador agressivo e abusivo. A atriz, como de costume, fez um textão e publicou nos stories do Instagram. “Namora um monge”, ironizou.

“Ai tadinha! Que barra! Gente, não tá dando pra ser branco hoje em dia com todos os nossos privilégios, ainda mais as pessoas ricas que só estão acostumadas a ver preto em lugar de subserviência”, começou.

A atriz prosseguiu relembrando um episódio no reality da TV Globo, quando a filha de Zezé Di Camargo, junto com Yasmin Brunet, quis “expulsar” o motorista de aplicativo do Quarto Fada: “Imagina que absurdo dormir no mesmo quarto! Não está dando, não! A menina tá em frangalhos!”.

Não satisfeita, Piovani ainda desdenhou de Wanessa, comparando Dado Dolabella, seu ex-namorado e atual da artista, a Davi. “Ainda mais esse homem que fala alto! Que horror! Imagina o que isso não está fazendo com o psicológico dessa pessoa sensível que namora um monge zen budista. Alguém precisa fazer algo pra salvar esse lírio do campo!”, encerrou.

Para refrescar a memória de vocês, meus caros leitores, Dado foi denunciado por Luana Piovani em outubro de 2008, por tê-la agredido numa boate no Rio de Janeiro. Na época, a artista comemorava a estreia de uma peça, quando começou a discutir com o então namorado e levou um tapa no rosto.