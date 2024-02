Bittar está na lista de políticos que têm perfis usados por quadrilha para aplicar golpes

O senador acreano Marcio Bittar (União Brasil) está na lista de parlamentares e outra autoridades da República cuja imagens vêm sendo utilizadas por falsários para aplicarem golpes no país, segundo revelou uma operação deflagrada nesta terça-feira (27) por policiais da 5ª Delegacia de Polícia Central de Brasília. A Operação Alto Escalão 2 é contra uma organização criminosa que clonava perfis de WhatsApp de deputados e senadores para cometer fraude eletrônica.

Com apoio das polícias civis do Piauí e do Maranhão, os investigadores da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumprem oito mandados de busca a apreensão nas cidades de Timon (MA) e Teresina (PI).

De acordo com a operação usando a imagem dos políticos, os autores entravam em contato com as vítimas e informavam que havia uma doação disponível. Em seguida, alegando um prazo que estava em vias de se esgotar, solicitavam um depósito para realizar o transporte dos itens.

A investigação teve início em junho de 2023, após alguns senadores procurarem a delegacia para informar que estelionatários estavam aplicando golpes usando seus nomes. Após sete meses de investigação, a PCDF constatou que os autores também usavam perfis falsos de outras autoridades. O grupo chegou a fazer uso de diversos números cadastrados em nome do mesmo parlamentar.