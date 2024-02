Bocalom cai no samba durante o “esquenta” do bloco 6 é D+ na Seis de Agosto; vídeo

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), voltou a virar comentários na noite deste sábado (04) nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de uma visita ao Bloco 6 é d+, que iniciou as festividades de pré-carnaval no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito da capital.

Nas imagens, o Chefe do Executivo Municipal volta a dançar durante apresentação do bloco carnavalesco. Durante o lançamento oficial da programação de Carnaval 2024 em Rio Branco na semana, o prefeito Tião Bocalom caiu no samba e dançou com a passista e Rainha do Bloco Unidos do Fuxico, Andressa Pinck.

O lançamento teve a participação da banda e de componentes do bloco. Na cerimônia, o prefeito anunciou as duas atrações nacionais da festa na capital: os cantores Wanderley Andrade e Rafa da Bahia.

“Boa noite meus amigos! Estou neste momento em um “esquenta” na Seis de Agosto, do Bloco “6 é D+”, um dos mais tradicionais da nossa capital. A festa está muito bonita, sintam o clima!”, afirmou.