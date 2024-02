Britney Spears ameaça Justin Timberlake: “Quer levar para o tribunal?”

Britney Spears publicou sua biografia em 2023 e detonou o ex-namorado Justin Timberlake no livro. A cantora, entretanto, decidiu pedir desculpas ao cantor por ter exposto o relacionamento deles, mas o artista não lidou bem com o caso.

Durante um show realizado em Nova York, o cantor fez um desabafo durante uma interação com o público, mencionando a atitude de Britney: “Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir desculpas… Para definitivamente ninguém, porra”, bradou.

Nas redes sociais, a cantora ficou sabendo do que fez Timberlake e resolveu rebater. “Alguém me disse que alguém estava falando mal de mim nas ruas! Você quer levar isso para o tribunal ou vai para casa chorando para sua mãe como fez da última vez? Eu não sinto muito!”, escreveu.

Britney Spears abortou filho de Justin Timberlake

Em um trecho do livro, intitulado The Woman in Me, a princesa do pop diz que passou por aborto de um filho do cantor Justin Timberlake. No trecho divulgado pela revista, Britney diz que Timberlake “não estava feliz com a gravidez”, resultando no aborto.

“Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens.”

“Eu tenho certeza de que as pessoas vão me odiar por isso, mas eu concordei em não ter o bebê. Eu não sei se foi a decisão certa. Se eu tivesse que decidir sozinha, jamais teria feito isso. E Justin tinha muita certeza de que não queria ser pai”, aponta em outro trecho.

A artista também revela um acordo que fez com o cantor e alega que o procedimento para retirada do feto foi feito em casa. O TMZ alega que Britney e Justin fizeram um acordo para que ninguém soubesse da gravidez e, consequentemente, do aborto. O procedimento foi feito em casa, sem ajuda médica e sem conhecimento da família.

“Era importante que ninguém soubesse da gravidez ou do aborto, o que significava fazer tudo em casa”, disse Britney em seu livro. Britney ainda alega que o procedimento foi “doloroso”, e Justin tentou ajudar tocando violão: “Continuei chorando e soluçando até que tudo acabou. Demorou horas, e não me lembro como terminou, mas lembro, vinte anos depois, da dor e do medo.”