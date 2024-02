Calabreso: o que significa termo usado por Davi em discussão no BBB24

Nesta quinta-feira (1/2), a palavra “calabreso” se tornou a mais falada do momento nas redes sociais. O motivo? Ela foi usada por Davi durante uma briga com MC Bin Laden e Lucas Henrique no BBB24. A expressão, no entanto, causou revolta nos participantes do reality, que a associaram como algo gordofóbico, e muita risada entre os internautas.

Mas afinal, o que significa o termo “calabreso”?

A expressão foi criada por Toninho Tornado e se tornou meme nas redes sociais. O humorista, que ficou famoso ao participar de pegadinhas na TV, usa o termo para estressar as vítimas de suas pegadinhas. O modo de falar se popularizou na web e ganhou as ruas. Outras palavras como “mussarelo” e “lumbrigo” também são usadas pelo ator.

PRA QUEM QUER ENTENDER O MEME DO VAI LÁ CALABRESO: pic.twitter.com/lwspqrSLyr — vane (@vanetuita) February 1, 2024

Na briga, Davi disparou uma das famosas falas de Toninho Tornado: “Calma, calabreso”. O baiano foi questionado sobre o significado da expressão, mas não soube explicar. O termo, no entanto, abriu debates na casa e, mais uma vez, os brothers se reuniram em torno do motorista de aplicativo para confrontá-lo.