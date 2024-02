Banda Calcinha Preta fará show no Acre no mês de Março: saiba a data

Os fãs acreanos de música nordestina têm motivos para comemorar. A banda Calcinha Preta está com presença confirmada no estado do Acre para o mês de março. Com um repertório envolvente e energia contagiante, o grupo promete agitar o público em uma noite que promete ser inesquecível.

Com sucessos que marcaram gerações, a banda Calcinha Preta se apresentará no dia 28 de março, em Rio Branco (AC). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16) pela página Clickac.

O local e os detalhes adicionais do evento também serão divulgados em breve. Veja o vídeo de anúncio do show: