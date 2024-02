Câmera flagra ex-funcionária deixando ritual com crânio humano para patrões após demissão

Os policiais tentam descobrir agora a origem do crânio e a principal hipótese é de que ele tenha sido roubado de um cemitério. O trio é investigado pelos crimes de subtração e vilipendio de cadáver e ameaça contra os donos da loja.

A ex-funcionária insatisfeita com a empresa é a mulher que aparece nas imagens de casaco branco e capuz. O caso aconteceu na madrugada do dia 20 de novembro do ano passado, por volta da 1h da manhã, mas foi só nesta terça-feira (6) que os investigadores da 6ª Delegacia de Polícia da cidade cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dos três suspeitos. Segundo a polícia, foram achados itens ritualísticos que “confirmaram definitivamente as suspeitas de autoria”. A expectativa é de que eles sejam ouvidos nos próximos dias.

Segundo a delegacia, as investigações começaram quando a loja de materiais de construção denunciou que um ritual espiritual com uso de um crânio humano havia sido feito na porta da empresa. As vítimas disseram aos policiais que uma antiga funcionária poderia ser a autora do fato, por conta de um “desacerto na rescisão do vínculo trabalhista”. Quando buscaram as imagens de câmeras de segurança, os agentes constataram que o “ritual místico” havia sido de fato realizado pela suspeita. Após perícia, constatou-se que o crânio era humano.