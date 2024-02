Campeonato acreano escolar de Taekwondo vai ter mais de 80 estudantes

Mais de 80 estudantes/atletas estão confirmados na disputa do Campeonato Acreano Escolar de Taekwondo neste sábado, 17, a partir das 10 horas, no Via Verde Shopping. A competição será promovida pela Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) e será o segundo evento da temporada de 2024.

“Tivemos alguns problemas para fechar a competição, mas felizmente com todo o esforço da nossa equipe o evento vai ser realizado”, comentou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Recorde de atletas

Segundo João Renato Jácome, o Acreano Escolar terá um número recorde de atletas e isso é um marco para a FADE. “Estamos promovendo uma competição escolar sem apoio e com mais de 80 estudantes/atletas. Temos uma entidade forte e habilitada a promover eventos escolares”, afirmou o dirigente.

Homologar resultados

De acordo com João Renato Jácome, a FADE deve promover mais três competições em 2024 e os resultados irão definir a equipe acreana nos Jogos Escolares Sub-14, programados para Recife no segundo semestre.

“Tivemos uma excelente participação nos Jogos Escolares em Brasília e vamos trabalhar para ter um time ainda mais forte em Recife”, declarou João Renato Jácome.