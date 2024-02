Campeonato Juntos e Misturados terá 8 equipes na disputa do título

A Super Liga Acreana de Futsal promove a partir da próxima terça, 6, no ginásio Álvaro Dantas, a 8ª edição do Campeonato Juntos e Misturados. O torneio terá oito equipes na disputa do título e vai distribuir R$ 5 mil em premiação.

“Não realizamos o torneio em 2023 e fomos cobrados para promovermos a competição. Vamos abrir a temporada com Juntos e Misturados e também teremos uma boa premiação”, explicou o presidente da Super Liga Acreana de Futsal, Rafael do Vale.

Mulheres e homens

O Juntos e Misturados vai reunir alguns dos melhores atletas acreanos, no feminino e masculino. “As equipes são mistas. Os homens podem ser substituídos pelas mulheres, mas as garotas não podem deixar a quadra para os homens. Essa é uma competição interessante”, disse o dirigente.

Grupos da competição

A

Nacional

Amigos do Quinarí

Villa

Atlético de Madri

B

Calafate

Flamenguinho

Mônaco

Borussia