Campeonato Rondoniense: Jogos da primeira rodada são adiados

Na manhã deste sábado os seis clubes (Genus, Ji-Paraná, Porto Velho, Real Ariquemes, União Cacoalense e Vilhena) que vão disputar o título do principal campeonato de futebol de Rondônia participaram de uma reunião com a diretora da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

Em pauta, o início da competição prevista para o dia 17 de fevereiro. A necessidade de ajustes na tabela foi provocada pela suspensão do Real Ariquemes, que estará fora de competições realizadas pela CBF e pela FFER por dois anos.

Na reunião foi discutido com os clubes a necessidade de a tabela sofrer ajustes, tendo em vista a suspensão do Real Ariquemes, imediatamente o Departamento de Competições da FFER convocou os clubes para decidirem o início do Rondoniense 2024.

Cinco deles votaram que a primeira rodada do campeonato aconteça no dia 24 de fevereiro e não mais no dia 17 como estava previsto.

Dessa forma, o Departamento de Competições da FFER vai trabalhar nos ajustes da tabela do Rondoniense 2024 e, em breve, a tabela definitiva será divulgada com os jogos dos seis clubes.