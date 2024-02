Carga de “linha chilena” que veio de SP é apreendida em operação contra sonegação no Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (DEFAZ) em operação conjunta com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), realizaram uma operação que resultou na apreensão de uma carga de “linha chilena”, que vinha de São Paulo e apresentava indícios de prática de sonegação fiscal.

Além da apreensão da “linha chilena”, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do investigado, identificado pelas iniciais A. F. P., na última sexta-feira (9). Segundo a Polícia Civil, a ação foi possível graças ao trabalho conjunto entre as instituições do Comitê Interestadual de Recuperação de Ativos (CIRA).

As investigações agora seguirão seu curso, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos na prática ilícita. Destaca-se que a população pode colaborar com informações relevantes através dos canais de disque denúncia da Polícia Civil, pelos números 181 e 197.