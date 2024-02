Carnaval 2024: mais de 400 agentes vão fazer a segurança da folia no Acre, diz Sejusp

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Publica (Sejusp), realizou uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (7). Segundo o secretário adjunto, coronel Evandro Bezerra, haverá 150 policiais militares no circuito do Carnaval, além de 100 agentes de segurança privada.

No interior do estado, serão enviados 180 agentes para reforçar o policiamento nos municípios. “Os agentes de segurança serão em torno de 100 agentes por dia e policiais militares, aqui na capital, em torno de 150 que atuarão diretamente nos locais de Carnaval. Isso não trará prejuízo as demais missões da polícia militar”, explica.

Além disso, a segurança pública também conta com equipes da polícia penal que fará o monitoramento de pessoas com tornozeleira eletrônica, além de agentes de trânsito que atuaram diretamente com policiamento de trânsito e a Polícia Civil que atuará nas delegacia com reforço policial e também com equipes aqui nos locais da da festa.

Para o secretário adjunto, a expectativa é que não terá problemas no Carnaval. “Nós fizemos nosso trabalho de planejamento, a execução diariamente vai dizer, mas acreditamos que o empenho das forças de segurança atuará de forma preventiva a não termos nenhum problema no carnaval”, ressaltou.

Segundo a coronel da PM Marta Renata, a Polícia Militar já conta com a tecnologia, com o uso de câmeras através do Copom, que também haverá policiais militares escalados para atuar neste monitoramento.