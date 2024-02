Carnaval 2024: PRF intensifica fiscalização e deflagra nova operação; saiba mais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a Operação Carnaval entre os dias 9 e 14 de fevereiro no Acre. As ações serão executadas nas rodovias federais com o objetivo de repassar as orientações aos motoristas e passageiros sobre a segurança no trânsito. A operação acontece desde a primeira hora de sexta-feira (9) e segue até às 23h59 de quarta-feira (14), com previsão de divulgação dos resultados na quinta-feira (15).

Segundo a PRF, o Carnaval é um dos principais feriados no Brasil e a movimentação de viajantes aumenta no Acre, principalmente em direção à fronteira da Bolívia ou Peru, e até mesmo para a divisa do Amazonas ou Rondônia. A fiscalização e o policiamento serão intensificados com incremento de serviços de rondas ostensivas e abordagens das equipes em locais estratégicos, de acordo com o mapeamento estatístico. Os policiais irão se revezar ao longo das duas principais rodovias federais que passam pelo Acre, BRs 317 e 364.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também deu dicas de segurança para as viagens durante o carnaval. VEJA: