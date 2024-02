Carnaval 2024 terá segurança com auxílio de câmeras de videomonitoramento

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por intermédio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), realizará a segurança do Carnaval da Família 2024, com o auxílio de câmeras de videomonitoramento em todo o circuito da festa e nos pontos de entrada e saída.

A medida de proteção tem como objetivo preservar a segurança e a tranquilidade dos foliões durante as cinco noites de Carnaval, que acontece de 9 a 13 de fevereiro, na Gameleira, em Rio Branco.

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, destaca que manter a ordem e a segurança é a prioridade de todo o Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre (Sisp): “Contamos com uma logística integrada entre as forças de segurança e as tecnologias do CICC para que a festa aconteça mantendo a ordem e a alegria das pessoas”.

Além das câmeras de videomonitoramento, a festa vai dispor da tecnologia de reconhecimento fácil do aplicativo Apolo, que pode ser utilizada por todos os policiais do Acre. O aplicativo se conecta aos servidores da Sejusp, que possuem uma série de outros serviços executados em paralelo, disponibilizando os dados a várias outras fontes, como o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Receita Federal, Polícia Civil e Cerco Eletrônico.

A chefe do Departamento de Modernização Tecnológica da Informação e Comunicação (DMTIC) da Sejusp, Mônica Janaína Meireles Veiga, explica que o sistema de videomonitoramento desempenha um papel crucial na segurança do Carnaval.

“Por meio de câmeras estrategicamente posicionadas, é possível acompanhar em tempo real as atividades e identificar possíveis situações de risco. Além disso, o videomonitoramento auxilia na prevenção de furtos, vandalismo e outras ocorrências indesejadas”, disse.

As redondezas de acesso ao Carnaval também serão monitoradas, utilizando câmeras dome, fixas e LPR para leitura de placas de veículos.