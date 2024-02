Carnaval em Brasiléia impulsiona economia local e leva diversão para os foliões na fronteira; FOTOS

O Carnaval em Brasiléia não apenas trouxe alegria e diversão para os foliões, mas também causou um impacto positivo na economia local, estimulando o comércio, o turismo e gerando oportunidades de renda para os moradores da região.

Além disso, o evento criou oportunidades para empreendedores ambulantes, expositores, vendedores de alimentação e bebidas, comerciantes, transporte de aplicativo, taxistas e mototaxistas, que puderam oferecer seus serviços para a população local e visitantes.

A empreendedora de alimentos e bebidas, Herlane Ribeiro, agradeceu a oportunidade que aumentou significativamente sua renda. “Este evento é uma verdadeira benção para nós empreendedores locais. Eu quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem e o Naldo por esse evento, que aumentou significativamente nossas vendas e nos permite ampliar nossos negócios”, disse.

O vendedor de pipocas, Evandro Leal, também comemorou o aumento nas vendas durante o carnaval. “É uma alegria ver tantas pessoas aproveitando a festa e saboreando as minhas pipocas. Eu só tenho que agradecer a prefeita Fernanda e o Naldo pela grande festa”, pontuou.

O empresário Francisco Moreira, da Pousada e Restaurante Recanto da Floresta comemora o saldo positivo do Carnaval. “Foi boa a movimentação aqui por conta da festa de Carnaval, muitas pessoas nessa época vem de fora e alguns até optam pela área rural, mas nossos apartamentos ficam quase em sua totalidade ocupados e o restaurante teve muita procura”, comentou Moreira.

As noites de festa foram marcadas por uma variedade de atrações, desde bandas locais e artistas da região até blocos carnavalescos de Cobija, Rolinhas do Coronel e duas matinês dedicadas aos foliões mirins, garantindo diversão para todas as idades.

A segurança do evento foi considerada positiva, com vigilância constante por meio de câmeras de segurança do Sistema Integrado de Segurança Pública, equipe de segurança particular e presença das forças de segurança locais, além de conselheiros tutelares para garantir o bem-estar dos menores.

O Carnaval da Fronteira é uma realização conjunta da Prefeitura de Brasiléia e do Naldo Eventos.

VEJA FOTOS: