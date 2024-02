Carnaval: Governo decide horários para permanência de crianças e cria pulseira para identificação

Uma equipe do Governo do Estado se reuniu na manhã desta quinta-feira (1) no Ministério Público do Acre (MPAC), para discutir o horário e a permanência de crianças durante o Carnaval da Família, que acontece entre os dias 9 e 13 de fevereiro, das 18h às 1h da madrugada, no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco.

A reunião foi presidida pelo titular da promotoria especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, Rodrigo Curti, e contou com os órgãos da Segurança do Estado para que fossem expostos os planos de segurança.

Pulseiras de identificação

A secretária de Comunicação do Estado, Nayara Lessa, apresentou o plano de comunicação para o carnaval, e reforçou que este ano, assim como no ano passado, terá pulseiras de identificação para as crianças, com o nome do responsável e o contato.

Plano de segurança

A coronel da Polícia Militar do Acre, Marta Renata, informou que o plano de operação de todo o estado já foi finalizado e agora os batalhões de cada município terão a missão de montar estratégias específicas.

“Temos a ordem de operação e cada batalhão faz sua ordem de serviço. Ainda vamos ter uma reunião com associação de moradores para apurar todas as tratativas”, disse.

O Corpo de Bombeiros também está com seu plano de segurança pronto para atuar em todo o estado. De acordo com a capitã Francisca Fragoso dos Santos foram feitas algumas exigências para que o evento ocorra na Gameleira.

“Antes mesmo da elaboração, a gente sentou com os responsáveis, fizemos algumas exigências específicas por ser na gameleira e passar informações quanto a recomendações. Estamos alinhados, faltando apenas os ajustes finais”, pontuou.

Os efetivos da Polícia Militar devem atender tanto o carnaval do Estado, quanto da Prefeitura, que acontece simultaneamente, na Praça da Revolução. “Nossa intenção é atender esses dois eventos de grande envergadura. O que temos conversado são as estratégias dentro das soluções mais viáveis”, disse.