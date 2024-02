Catador comemora volta do Carnaval na Gameleira: “Não tinha como ir na Arena”

No “Carnaval da Família” na Gameleira, o senhor Orácio Andrade, 76 anos, catador de latinhas há mais de uma década, compartilhou sua perspectiva sobre a mudança do evento para às margens do rio Acre. Residente da 6 de agosto, ele destaca como essa alteração tem impactado positivamente seu trabalho.

Para Orácio, a transferência do Carnaval para a Gameleira representa uma mudança bastante favorável. Morador da 6 de agosto e catador de latinhas há pouco mais de 10 anos, ele sustenta a ele e a esposa através do ofício.

“Eu achei bom, né? Não tinha como eu ir pra lá [Arena da Floresta]” refletiu seu Orácio ao ser indagado dos benefícios que ele enxerga na mudança de local do evento.