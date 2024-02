Uma forte chuva que atingiu a cidade de Tarauacá na noite desta sexta-feira (23) provocou inundações em diversas ruas, deixando moradores preocupados com os transtornos causados pela água acumulada. A chuva começou por volta das 19h.

Um vídeo compartilhado pela Página ‘Nois na Net’ mostra ruas do bairro da Cohab tomada pelas águas. Outro vídeo mostra a força do temporal que atingiu uma Escola Estadual do município.

Veja abaixo: