Chuvas deixam mais de 800 pessoas desabrigadas em cinco municípios do Acre

As intensas chuvas que têm assolado o Acre nos últimos dias tem causado diversos transtornos, com mais de 800 pessoas desabrigadas em cinco municípios, conforme relatos das autoridades locais. As informações abaixo são da Agência de Notícias do Acre.

Na capital Rio Branco, os números são preocupantes: 36 famílias se encontram desalojadas, enquanto outras 101 pessoas foram completamente desabrigadas devido às inundações. Os serviços de emergência registraram 68 ocorrências atendidas, prestando assistência a um total de 137 pessoas afetadas.

Em Assis Brasil, a situação é igualmente grave, com 34 famílias desalojadas e 57 famílias completamente desabrigadas, totalizando 331 pessoas sem moradia devido às fortes chuvas. A cidade conta com uma estrutura de 4 abrigos para acolher os desabrigados.

Já em Brasiléia, o número de famílias retiradas de suas residências alcança 181, com 160 pessoas desalojadas e outras 21 completamente desabrigadas. A cidade providenciou a abertura de 2 abrigos para auxiliar os afetados pelas enchentes.

No município de Jordão, a situação é ainda mais preocupante, com 250 pessoas desalojadas devido às enchentes. Em Epitaciolândia, mais de 50 famílias residentes na área com alto potencial de alagamento no bairro Beira Rio foram realojadas de forma preventiva na Escola Municipal Bela Flor.

Obs: Os números podem sofrer alterações de acordo com o horário de divulgação deste boletim.

Previsão para os próximos dias

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), alerta para a continuidade das chuvas no estado.

De acordo com o meteorologista e analista em Ciência e Tecnologia do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – Centro Regional de Porto Velho (Censipam-CR/PV), Luiz Alves dos Santos Neto, há previsão de chuva com volume acumulado entre os dias 22 e 28 de fevereiro de 20 mm até 90 mm, onde as chuvas deverão estar acima do esperado para o período analisado na região do Juruá e Alto Acre. Na região de Tarauacá/Envira, Purus e Baixo Acre deve ocorrer um volume de chuva abaixo do esperado para o período.