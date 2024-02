Coincidência ou afronta? Valesca fala sobre polêmica com Rodriguinho

Depois de Valesca Popozuda virar assunto após participar do BBB24 e gerar uma polêmica com Rodriguinho, a coluna Fábia Oliveira conversou, com exclusividade, com a cantora para ficar sabendo se foi coincidência ou afronte dançar na frente do pagodeiro, que costuma não dar muita atenção para os shows nas festas do reality da TV Globo.

Além do assunto, a funkeira ainda da realização de gravar com Glória Groove e Anitta e ainda contou sobre o Carnavalesca, evento de Carnaval liderado por ela, que acontece no próximo dia 12 de fevereiro, no Rio. Carreira e vida pessoal, a artista abriu o coração para esta colunista. Confira!

Você sempre cantou o empoderamento feminino e, recentemente, viralizou por afrontar o Rodriguinho em sua apresentação no BBB24. O que te motivou a tomar essa atitude?

Não foi nem um afronte ao Rodriguinho. Eu o conheço daqui de fora, temos uma música juntos. Tenho absolutamente nada contra. Para vocês terem noção, não estou nem com tempo para acompanhar o programa do jeito que eu gostaria, por conta da agenda de shows. Minha única questão mesmo, que eu acho que já era um desconforto geral, eram sobre as falas dele sobre as apresentações lá na casa. Eu queria cantar minha música nova, “Taca o xerecão no chão” com todos, nem tinha visto ele se levantar enquanto eu cantava. Fiquei surpresa com todo reboliço aqui fora, quando saí do palco. Não fiz ele dançar, mas fiz ele levantar (risos).

Você ficou conhecida no funk “proibidão”. Fazia um tempo que não lançava algo nesse sentido, mas mostrou uma dessas músicas no BBB24. Sua ideia era mesmo causar e fazer o assunto ganhar a web?

Essa música eu ouvi no aniversário da Marina Sena e é uma música da banda La Fúria, que muitas pessoas já regravaram. Mas, eu amei tanto, que minha equipe correu atrás da liberação pra eu regravar.

Há pouco tempo você também foi criticada pela idade. O que você acha desses comentários etaristas? Qual a sua visão sobre idade?

Eu estou muito em paz com a minha idade. Estou com saúde, com disposição, em movimento, agenda cheia e ainda me olho no espelho e me sinto gostosa. Então, não dou a mínima para quem está criticando.

Seus fãs costumam ser assíduos e te acompanham, na maioria, desde o início da sua carreira. Como você vê eles te defendendo na internet e enaltecendo seu trabalho?

Eu acho incrível. Tenho uma relação muito próxima com eles. Desde o início, sempre estiveram lá. O mundo podia estar desabando, eles estavam lá para me segurar. E eu sou uma artista, então dependo deles para viver meu trabalho. Se tenho uma música estourada é porque eles escutam. Se faço um show é porque eles lotam o espaço. Tudo são eles. Gratidão eternas para os meus popofãs.

Como foi gravar “Proibidona” ao lado de Anitta e Glória Groove? Você esperava que a música seria tão bem recebida? O que achou da recepção?

Essa música foi a realização de dois sonhos: gravar com a Gloria e gravar com a Anitta. Eu esperava que seria bem bacana, justamente, por ter essa união fantástica entre nós três, mas não esperava que fosse tanto. Até hoje, mais de um ano depois, “Proibidona” é uma música que a galera se joga muito nos shows. Um acerto e tanto.

Por falar em crítica, muita gente costuma jogar hater em você. Principalmente quando você é flagrada em festas ou beijando alguém mais novo. Como você lida com as opiniões alheias?

Foi o que eu já falei, não tô me importando muito para críticas sobre a minha vida pessoal. Sobre o meu trabalho, seja positivo ou negativo, eu sempre vou ouvir, porque preciso saber o que o meu público tá achando. Não tô dizendo hater, tô dizendo o público mesmo, quem me consome. Agora, pra onde eu vou e quem eu beijo, entra por um ouvido e sai pelo outro. A vida é muito curta para a gente ficar deixando de fazer o que quer por conta dos outros.

Por falar em novinho, como anda a sua vida amorosa? Tá solteira, enrolada ou namorando?

Estou solteira e aproveitando a vida. Relacionamento sério apenas com o trabalho.

Quais os próximos projetos da sua carreira e como está a expectativa para 2024?

Eu estou muito animada para 2024. Tivemos uma reunião já para debater alguns planos e projetos e tenho coisas grandes em mente. Não dá para já ir contando tudo pois se não perde a graça, mas o próximo foco nesse momento é o desfile pela Porto da Pedra e o Carnavalesca, meu show de carnaval, que acontece no dia 12 de fevereiro, no Nau Cidades, no Rio de Janeiro.