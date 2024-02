Colisão entre carro e moto deixa mãe e filho gravemente feridos em Rio Branco

Um grave acidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira (01), na Avenida Ceará, no centro de Rio Branco, deixando uma mãe e filho em estado grave. Segundo relatos obtidos no local, o incidente envolveu um veículo do tipo GM Celta, de cor prata, conduzido pelo pedreiro Alcemar.

O carro seguia do centro para o bairro quando, ao cruzar as Avenidas Ceará e Getúlio Vargas, uma moto Honda Bis de cor vermelha, pilotada por Thiago Canuto de Souza, 19 anos, com a senhora Valcilene Barbosa de Queiroz, 50 anos, na garupa, colidiu frontalmente ao atravessar o sinal aberto.

A colisão foi tão impactante que a senhora Valcilene foi lançada sobre o veículo, quebrando o para-brisa, e caiu gravemente ferida ao solo. Mesmo ferido, Thiago afirmou que outra motocicleta teria provocado o acidente. Segundo seu relato, ao abrir o semáforo, a moto que seguia atrás teria colidido na traseira de sua moto, impulsionando-os em direção ao veículo. Em seguida, a outra moto teria se evadido do local.

Populares que presenciaram o acidente prontamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Duas viaturas foram enviadas para prestar atendimento no local. Assim que os socorristas chegaram, seguiram os procedimentos necessários. Mãe e filho foram conduzidos para o Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando diversas escoriações pelo corpo e ambos com suspeita de trauma abdominal. No entanto, foram entregues lúcidos e orientados, aguardando avaliação da equipe médica de trauma da unidade de saúde.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito, compareceu ao local, colheu todas as informações e acionou os profissionais do Instituto Médico Legal para a realização da perícia. A investigação sobre as circunstâncias exatas do acidente está em andamento.