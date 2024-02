Com descontos em entradas e drinks, Água na Boca oferece Carnaval com sabor e alegria

Comer e beber bem no Carnaval é essencial, além da diversão. Na Pizzaria e Restaurante Água na Boca, neste Carnaval, o desconto será em entradas e chopps e drinks.

Com 10% de desconto em todas as entradas e 50% de descontos em chopps e bons drinks, o cliente pode aproveitar o Carnaval em grande estilo e conforto, no Bloquinho A, da Água na Boca.

Todos os dias, das 18h às 20h, a festa é garantida com sabor e muita diversão. A Água na Boca está localizada na Rua Silvestre Coelho, 646, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Além dos descontos, o passaporte no Divertix é grátis e com atrações em três dias durante o Carnaval.

Confira as programações: