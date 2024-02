Com filmes e contação de história, Governo divulga programação da Biblioteca Pública para a semana

Na segunda-feira (05), a Fundação de Cultura cativou os entusiastas da cultura ao revelar, em suas redes sociais, a tão aguardada programação da Biblioteca Pública para a semana.

Com uma diversidade de eventos, a instituição busca atrair públicos por meio de atividades que incluem desde sessões de cinema até animadas contações de histórias e brincadeiras dirigidas.

Confira abaixo a programação completa:

Segunda-feira, às 15h, Sessão de Cinema – “A Mansão Mágica”

Em “A Mansão Mágica”, um jovem gato encontra refúgio em uma mansão sombria após ser abandonado na rua. Sob os cuidados do idoso mágico Leonardo, o gato, batizado de Trovão, se torna alvo de inveja do coelho Zeca e da ratinha Nina. No entanto, a trama se complica quando todos enfrentam a ameaça iminente de Daniel, sobrinho de Leonardo, decidido a vender a antiga mansão.

Terça-feira: Contação de Histórias e Brincadeiras Dirigidas

Em dois horários distintos, às 10h e às 15h, a Biblioteca Pública se transformará em um espaço lúdico, onde narrativas fascinantes ganharão vida por meio da contação de histórias. Além disso, brincadeiras dirigidas prometem envolver o público em uma experiência única.

Quarta-feira: às 15h, Sessão de Cinema – “Quarteto Fantástico”

No filme “Quarteto Fantástico”, uma nave espacial sofre um desastre, resultando em modificações nos quatro tripulantes e concedendo-lhes habilidades especiais. Reed Richards (Ioan Gruffudd), o líder, adquire a capacidade de esticar seu corpo como borracha. Sue Storm (Jessica Alba), sua ex-namorada, torna-se invisível e capaz de criar campos de força. Johnny Storm (Chris Evans), irmão de Sue, ganha controle sobre o calor do seu corpo, enquanto Ben Grimm (Michael Chiklis) tem seu corpo transformado em pedra, obtendo força sobre-humana. Ao retornarem à Terra, os membros do Quarteto Fantástico precisam se adaptar aos novos poderes e à súbita fama que eles trazem.

Quinta-feira: Contação de Histórias e Brincadeiras Dirigidas

Novamente, às 10h e às 15h, a Biblioteca se transformará em um espaço mágico, onde histórias cativantes e brincadeiras estimulantes proporcionarão momentos de diversão e aprendizado para crianças e adultos.

Sexta-feira: Sessão de Cinema – “O Filho do Máskara”

Encerrando a semana com chave de ouro, a sexta-feira reserva uma sessão especial de cinema com a exibição de “O Filho do Máscara”. Uma comédia imperdível que promete arrancar risadas e encantar o público.

Em “O Filho do Máskara”, Tim Avery (Jamie Kennedy), um cartunista, fica apreensivo ao descobrir que seu filho Alvey manifesta habilidades extraordinárias, herdadas dos poderes da Máscara de Loki, um artefato mitológico. A complicação surge quando o próprio Loki (Alan Cumming) está determinado a recuperar sua máscara.

Com uma programação diversificada, a Biblioteca Pública, sob a gestão da Fundação de Cultura, reafirma seu compromisso em proporcionar experiências culturais enriquecedoras à comunidade. Os interessados em participar das atividades podem obter mais informações nas redes sociais da Fundação de Cultura, assegurando seu lugar em momentos memoráveis ao longo da semana.