Com mais de R$ 270 milhões, Bocalom se reúne com secretário para traçar obras de 2024

Na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac), o prefeito Tião Bocalom se reuniu com o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, nesta terça-feira de Carnaval, para traçar sobre as obras da Prefeitura que devem ser iniciadas e concluídas em 2024.

Em entrevista ao ContilNet, o secretário já havia informado que a gestão municipal deverá investir mais de R$ 270 milhões em obras. Com a presença do diretor e engenheiro da pasta, José Maurício Escobari, o prefeito também abordou as metas do Asfalta Rio Branco, programa que terá R$ 190 milhões para pavimentação de ruas da capital.

Ainda em 2023 a Prefeitura de Rio Branco lançou o portal ‘De olho na obra’, uma medida inovadora que permite que o cidadão possa acompanhar o andamento de todas as obras da gestão municipal, em tempo real, 24h por dia, por meio de videomonitoramento.

Isso significa que o cidadão poderá acompanhar ao vivo o andamento das obras mais impactantes em execução na capital acreana. “É mais um mecanismo de transparência uma vez que nossa gestão nada tem a esconder e o que queremos. O cidadão que mora no Conjunto Universitário e que não tem tempo de vir à Vila Acre, poderá, sim, acompanhar o trabalho da nossa gestão assim mesmo. Basta acessar o Portal da Prefeitura e a seção De Olho na Obra”, disse Bocalom.

