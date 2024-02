Com proibição de geleiras, mais de 20 barracas vendem bebidas no Carnaval da Praça da Revolução

Foi dada a largada nesta sexta-feira (9) a 1ª noite de Carnaval 2024. Com uma programação extensa, a Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Acre realizam duas festas neste ano: uma na Praça da Revolução e outra no Calçadão da Gameleira.

Em ambas, é proibido entrar com geleiras ou coolers. A decisão foi tomada por medidas de segurança. Porém, na folia da Praça da Revolução, a organização montou mais de 20 barracas para a venda de bebidas alcoólicas e não alcoólicas como cervejas, drinks e doses de cachaças artesanais.

A queridinha de todo o carnaval, a cerveja suja, é um dos produtos mais procurados entre as barracas. A vendedora Roberta Ribamar, moradora do bairro Bosque, que vende as bebidas há mais de 20 anos, contou que esse ano as expectativas estão maiores para a folia.

“Fiquei fora por alguns carnavais e voltei porque senti que esse ano vai bombar”, afirmou a vendedora.

A Prefeitura de Rio Branco autorizou ainda a entrada de canecas e copos térmicos na festa. Por outro lado, objetos cortantes, objetos Pontiagudos, objetos de vidro e cadeira dobrável de praia estão entre os itens proibidos na festa.

Veja a programação completa desta sexta-feira no carnaval da Praça da Revolução:

18H – Escolha da Realeza do Carnaval – Rei Momo e Rainha 18H – Dj Emerson Aguiar 19H – Show Rafa da Bahia 20H30 – Álamo Kário 22H30 – Dj Lauro Félix 22H45 – Hugo Brown 01H – Banda Arregaça-AÊ 03H – ENCERRAMENTO