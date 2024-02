Com salários de até R$ 10 mil, prefeitura no Acre abre concurso público com 170 vagas; confira

A prefeitura de Jordão, município no interior do Acre, abriu inscrições para um concurso público com oferta de 170 vagas em caráter efetivo. As inscrições iniciaram no dia 26 de janeiro e vão até o dia 11 de fevereiro.

As vagas são distribuídas em 29 cargos de nível médio e superior, entre eles, assistente social, enfermeiro, médico, professor, monitor escolar, agente administrativo, fiscal sanitário, cirurgião dentista, farmacêutico, dentre outros profissionais. Os salários variam de R$ 1.430 a R$ 10 mil.

O concurso está sendo executado pela pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape), e as provas acontecem no dia 17 de março.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico http://fundape.ufac.br. A taxa de inscrição é de R$ 90 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

Confira o edital completo do concurso efetivo da prefeitura de Jordão: