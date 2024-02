Com transparência e decote ousado, Galisteu rouba a cena em último ensaio da Portela

O Brasil está em contagem regressiva para o Carnaval de 2024 e as escolas de samba estão nos preparativos finais para os desfiles. Na noite de quarta-feira (7/2), Adriane Galisteu brilhou no último ensaio da Portela, realizado na quadra da escola de samba no Rio de Janeiro. A apresentadora adotou um ousado e elegante vestido curto, decotado e transparente, complementado por uma sandália branca com franjas.

Durante o ensaio, a animada artista não hesitou em abandonar seus calçados e desfilar descalça. Ao lado de seu marido, Alexandre Iódice, o casal trocou gestos de carinho e beijos.

A Portela vai desfilar na segunda-feira (12/2), na segunda noite de desfiles das escolas de samba do Carnaval do Rio, na Marquês de Sapucaí. A agremiação será a segunda a entrar na avenida no dia, logo após a Mocidade.

Para o Carnaval de 2024, a agremiação azul e branco trará para a Marquês de Sapucaí o samba-enredo “Um Defeito de Cor”, baseado no romance da escritora Ana Maria Gonçalves. A escola recontará os caminhos imaginados da história da mãe Preta, Luíza Mahin, prometendo emocionar e encantar o público com sua apresentação.