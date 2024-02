Concurso da Anatel tem inscrições abertas e salário de R$ 16,4 mil

Está pensando em prestar o Concurso Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)? Então fique atento porque as inscrições já estão abertas! São 50 vagas para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, com remuneração inicial de até R$ 16.413,35.

Para participar do certame é necessário acessar o site do Cebraspe até o dia 26 de fevereiro, realizar o cadastro e efetuar o pagamento da taxa de R$ 130,00. As provas estão previstas para serem realizadas em 26 de maio em todas as capitais do país.

Panorama do Concurso Anatel

O Concurso Anatel lança mão de 50 vagas para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, nas seguintes especialidades:

Cargo 1: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Especialidade: Ciências Contábeis): 3 vagas;

Cargo 2: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Especialidade: Ciências de Dados): 15 vagas;

Cargo 3: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Especialidade: Direito): 8 vagas;

Cargo 4: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Especialidade: Economia): 4 vagas;

Cargo 5: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Especialidade: Engenharia): 10 vagas;

Cargo 6: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (Especialidade: Geral): 10 vagas.

Os futuros aprovados receberão a remuneração mensal de R$ 16.413,35, sendo que, ao final da carreira, este valor pode chegar a R$ 22.929,74. Confira a evolução dos salários:

Com relação as etapas e provas, têm-se:

Primeira etapa

provas objetivas e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

avaliação de títulos, de caráter classificatório;

Segunda etapa

curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva contará com 50 questões de conhecimentos gerais e 70 de específicos de julgamento CERTO ou ERRADO, valendo 120 pontos.

A prova discursiva, por sua vez, exigirá que os candidatos respondam duas questões discursivas, sendo a primeira voltada a um tema sobre conhecimentos específicos, e a segunda relacionada a telecomunicações, conectividade e comunicações digitais. Esta fase valerá 30 pontos.

Por fim, a avaliação de títulos consiste na atribuição de pontos aos participantes, de acordo com suas especializações acadêmicas e profissionais. Abaixo, segue a tabela referente a esta etapa:

É importante lembrar que o certame também possui curso de formação. Este, a propósito, terá a carga horária de 140 horas e será avaliado a partir de uma prova objetiva, composta por 80 itens para julgamento certo ou errado acerca dos conteúdos ministrados no curso.

A primeira etapa do certame será realizada nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Já a segunda, referente ao curso de formação, ocorrerá em Brasília.

Resumo do Concurso Anatel