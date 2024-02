Concurso Embrapa: edital previsto para 2024; 1.061 vagas!

O Concurso Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) vem aí!

Ainda segundo a nota, a Embrapa possui, ao todo, 1.061 vagas disponíveis para contratação, considerando o quadro autorizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) no ano de 2021.

Em agosto de 2023 a presidente da empresa pública, Silvia Massruhá, havia informado que o certame ofertaria 890 oportunidades para técnico, analista e pesquisador. A projeção de ingressos estava prevista para ser distribuída nos anos de 2024, 2025, 2026 e 2027.

Neste mesmo período o Direção divulgou um estudo técnico do certame, que apontou a contratação de 268 funcionários em 2024, além de outros 858 ao longo dos três anos seguintes, conforme é evidenciado na tabela abaixo:

Vale lembrar que, na ocasião, a expectativa era de receber 150 mil inscrições nas diversas carreiras disponíveis na seleção.

Veja a confirmação do edital na íntegra:

Salários do Concurso Embrapa

De acordo com o portal de transparência da Embrapa, os futuros aprovados no certame em questão receberão as seguintes remunerações: