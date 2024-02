Concurso Rio Branco: Instituto Verbena é a banca e tem extrato de contrato publicado

Nesta segunda-feira (19) foi publicado o extrato de contrato oficializando o Instituto Verbena (UFG) como banca organizadora do Concurso Rio Branco (AC), que visa o preenchimento de diversos cargos, no âmbito da Administração Direta e Indireta de Rio Branco.

A comissão organizadora do certame em questão foi definida em setembro de 2023 e ficou responsável não só pela contratação da banca, como também pelo levantamento do número de vagas a ser ofertado e os respectivos cargos. Ainda não houve a divulgação do quantitativo de oportunidades disponíveis.

Veja o anúncio na íntegra

Panorama do concurso Rio Branco

O último concurso mais da Prefeitura de Rio Branco foi realizado pelo IBADE em 2023 e ofertou 19 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para os seguintes cargos:

Técnico em Informática: 2 vagas;

Auditor Municipal de Controle Interno: 4 vagas;

Contador: 8 vagas;

Procurador Municipal: 5 vagas.

Os salários iniciais variaram de R$ 1.700,00 a R$ 18.840,00, além de outros benefícios. Os servidores tiveram que comprovar desde o nível médio de escolaridade até o nível superior.

Na ocasião, os inscritos foram submetidos as etapas objetiva, prática e de títulos, de acordo com o cargo escolhido.

As provas objetivas contaram com 100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as seguintes disciplinas:

Auditor Municipal de Controle Interno e Contador:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Raciocínio Lógico – 05 questões;

Noções de Informática – questões; e

Conhecimentos Específicos – 80 questões.

Técnico em Informática:

Língua Portuguesa – 20 questões;

Raciocínio Lógico – 10 questões;

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Branco – 10 questões;

Noções de Direito Administrativo – 10 questões; e

Conhecimentos Específicos – 50 questões.

Analista Previdenciário (todos):

Língua Portuguesa – 10 questões;

Raciocínio Lógico – 05 questões;

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Branco – 05 questões;

Noções de Informática – 05 questões; e

Conhecimentos Específicos – 75 questões.

Técnico Previdenciário:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Raciocínio Lógico – 10 questões;

Noções de Informática: 10 questões;

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio Branco – 10 questões;

Noções de Direito Administrativo – 10 questões; e

Conhecimentos Específicos – 40 questões.

A prova discursiva, por sua vez, foi destinada ao cargo de procurador e contou com as seguintes atividades:

01 peça processual;

02 questões discursivas ligadas ao conteúdo específico do cargo.

