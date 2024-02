Concurso Tribunal de Justiça 2024: editais previstos e abertos

O ano de 2024 conta com diversas oportunidades de novos editais de concurso público de Tribunal de Justiça. No momento, 13 órgãos podem publicar editais neste ano.

Concurso Tribunal de Justiça: TJ MG

A comissão do Concurso TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) foi formada! A banca será a MS Concursos. O certame ofertará oportunidades para Oficial Judiciário nas especialidades de Comissão da Infância e da Juventude e de Oficial Judiciário.

O salário inicial é de R$ 3.264,98!

Concurso TJ MS

Está aberto o concurso TJ MS (Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul)! Serão ofertadas 860 vagas apenas para cadastro reserva para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, ambos de nível superior. A banca escolhida foi a FGV. Salários de até R$ 7.148,63!

As inscrições poderão ser feitas de 5 de fevereiro até 18 de março. Para homologar a candidatura é obrigatório o pagamento da taxa no valor de R$ 150,00.

As provas serão aplicadas em 12 de maio de 2024.

Concurso Tribunal de Justiça: TJ AL

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Fernando Tourinho, anunciou a intenção de realizar um novo concurso público para o provimento de Técnicos.

Contudo, ainda não existem maiores informações a respeito do quantitativo de vagas ou as áreas de especialidades a serem ofertadas em edital.

Concurso Tribunal de Justiça: TJ AP

O novo edital do concurso TJ AP (Tribunal de Justiça do Amapá) será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Serão ofertadas 30 vagas e oportunidades de cadastro reserva para os seguintes cargos e especialidades:

Analista Judiciário – especialidades (nível superior) – 24 vagas + CR

Administração – 1 + CR

Administração em Redes de Computadores – 2 + CR

Analista em Informática – 2 + CR

Assistente Social – 2 + CR

Contador – 2 + CR

Engenheiro – 1 + CR

Estatístico – 1 + CR

Pedagogo – 1 + CR

Psicólogo – 2 + CR

Tecnologia da Informação Segurança da Informação – 2 + CR Telecomunicações – 2 + CR Banco de Dados – 2 + CR Desenvolvimento de Sistemas – 2 + CR

Execução de Mandados – 1 + CR

Área Judiciária – 1 + CR

Técnico Judiciário – especialidades (nível médio) – 6 vagas + CR

Área Judiciária e Administrativa (5 vagas)

Comissário da Infância e da Juventude (1 vaga)

O salário inicial do aprovado será de até R$ 7.813,11.

Concurso STJ

O concurso STJ (Supremo Tribunal de Justiça) está previsto para 2024, com suas provas atualmente previstas para março. Serão ofertadas 7 vagas imediatas para os cargos de Analista Judiciário, com diversas especialidades, e para Técnico Judiciário na área administrativa com Especialidade Segurança na estrutura do Superior Tribunal de Justiça.

As 7 vagas imediatas são ofertadas para Analista Judiciário, na área Administrativa – Inspetor de Polícia Judicial, com 2 vagas. E Analista Judiciário, na área Judiciária, com 5 vagas. Todas as outras especializações são para cadastro reserva.

Concurso Tribunal de Justiça: TJ RR

De acordo com informações obtidas pela equipe de jornalismo do Direção Concursos, o concurso TJ RR (Tribunal de Justiça de Roraima) já conta com cargos e números de vagas divulgados!

O certame será destinado para o provimento de 59 vagas de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, além da formação de cadastro reserva. Confira abaixo a distribuição das vagas:

Analista Judiciário – 39 vagas Tecnologia da Informação Desenvolvimento de Sistemas Gestão, governança e sistemas Cibersegurança Infraestrutura Ciência de dados e Analytics Assistência Social Psicologia Contabilidade Estatística Direito Analista Judiciário de qualquer formação superior

Técnico Judiciário – 20 vagas

O edital será liberado até março de 2024.

Concurso TJ PB

O novo concurso TJ PB (Tribunal de Justiça da Paraíba) é considerado uma das metas para o ano de 2024. A informação consta na edição extra do Diário Oficial estadual.

Ainda não há mais detalhes sobre as vagas e cargos que serão ofertados no novo certame. Além de ter como meta a realização do certame, a Administração Pública também indicou que buscará a concessão de reajustes e revisão da remuneração dos servidores.

Vale a pena destacar que em maio de 2022, uma comissão foi formada para o novo concurso TJ PB. De acordo com o documento divulgado em diário, o certame seria destinado ao provimento de vagas no Núcleo de Apoio da Equipe Multidisciplinar (NAPEM), além da Diretoria de Tecnologia da Informação (DITEC) e em Contadorias.

Concurso TJ GO

Notícia boa aos concurseiros! Ao que tudo indica, um novo concurso TJ GO está mais perto do que nunca! Em nota divulgada no portal do TJ GO, o chefe do Poder Judiciário estadual, Carlos França, anunciou que um novo certame está sendo organizado para o provimento de vagas nas carreiras de oficial de justiça, contador e analista de TI.

Concurso TJ AC

Está publicado o edital do TJ AC (Tribunal de Justiça do Acre)! Serão ofertadas 91 vagas imediatas e 1.460 para cadastro reserva para a carreira de Técnico e Analista Judiciário. Salário inicial de até R$ 7.571,20!

As inscrições vão do dia 07 de fevereiro a 1 de março de 2024. Para homologar a candidatura é obrigatório o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100 (nível médio) e R$ 120 (nível superior).

As provas serão aplicadas em 24 de março de 2024.