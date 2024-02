Concursos Saúde: confira as principais notícias da semana!

Quer ficar por dentro das notícias de concursos público da área da Saúde? Neste resumo, traremos as principais novidades da semana para te manter sempre muito bem atualizado.

Nos últimos dias, saíram muitos resultados de concursos com provas já realizadas, além de publicações de excelentes editais.

Principais notícias: Concursos Saúde Estaduais

Foi publicado o novo edital do concurso do Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª Região (CRN 11 – Ceará, Maranhão e Piauí). São ofertadas 07 vagas imediatas para Nutricionista Fiscal, além de 35 em cadastro de reserva.

Os interessados em participar da seleção poderão se candidatar através do site da banca, IDIB, entre os dias 07 de fevereiro e 11 de março de 2024.

Principais notícias: Concursos Saúde Municipais

Foram publicadas novas retificações no concurso SMS Palmas (Secretaria Municipal de Saúde), também para o edital 2.

Desta vez, as principais mudanças se deram na distribuição de vagas para os níveis médio/técnico e superior, além de alterações nos códigos de alguns cargos.

Foi publicado o edital de concurso Água Boa Saúde, prefeitura localizada no município do estado do Mato Grosso.

São ofertadas 73 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.840,07 a R$ 8.638,42.

Sob organização do Instituto Selecon, as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 05 de março, ao custo de R$ 140,00 e R$ 170,00. Já as provas serão aplicadas em 21 de abril.

Foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Buriti Alegre, Goiás, para provimento de 107 vagas imediatas e 324 em cadastro de reserva, com oportunidades na saúde. Os salários iniciais são de até R$ 4.171,83.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Verbena, ligado a Universidade Federal de Goiás (UFG), do dia 21 de fevereiro até o dia 20 de março.

Está suspenso o concurso Elói Mendes Saúde, Minas Gerais, com 39 vagas e cadastro reserva. Segundo comunicado, a medida foi tomada em virtude de determinação exarada nos autos da Ação Civil Pública número 5000265-11.2024.8.13.0236, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais.

Foi publicado o edital do concurso Igarapé-Miri Saúde, prefeitura localizada no estado do Pará, com oferta de 65 vagas imediatas e 63 em forma de cadastro de reserva.

As oportunidades são para diversos cargos de nível técnico e superior de escolaridade, distribuídas entre diferentes localidades. Os salários iniciais variam de R$ 1.412,00 a R$ 2.214,00.

As inscrições já estão abertas e os interessados em participar da seleção podem se candidatar até o dia 11 de março, no site da banca organizadora, Fadesp, ao custo de R$ 90,00 a R$ 100,00. As provas são previstas em abril.

Foram publicados os novos editais do concurso Franca Saúde, prefeitura localizada no estado de São Paulo.

As inscrições já estão abertas e os interessados podem se inscrever até 07 de março, no site da banca organizadora, IBAM, ao custo de R$ 75,00 a R$ 95,00.

São ofertadas 3 vagas imediatas e outras para formação cadastro de reserva para cargos nas áreas médicas e geral, nos níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 1.855,98 a R$ 5.601,09.

O próximo edital do concurso FMS Teresina (Fundação Municipal de Saúde) deve ser publicado neste semestre! Inclusive, as inscrições são previstas ainda para 2024!

A informação se deu pelo presidente do órgão, Ítalo Costa, durante entrevista ao programa “Banca de Sapateiro“.

Seguem abertas as inscrições para o concurso Cataguases Saúde, Minas Gerais, com oferta de 47 vagas distribuídas entre diversos cargos.

Com a prorrogação no prazo, os interessados em participar da seleção podem se candidatar até o dia 11 de fevereiro, no site do Instituto ACCESS.

Foi publicado o edital do concurso Diadema Saúde, no estado de São Paulo, com 50 vagas para os níveis fundamental e superior, com salários iniciais que variam de R$ 2.621,73 a R$ 8.739,14.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições até 07 de março, no site da banca organizadora, Instituto Mais. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas em 24 de março.

Um novo concurso Aparecida de Goiânia Saúde, prefeitura localizada no estado de Goiás, foi anunciado pelo prefeito Vilmar Mariano.

Segundo as informações, serão ofertadas 142 vagas imediatas, além de outras para cadastro de reserva, para funções de níveis médio, técnico e superior.

Foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Sapucaia, localizada no estado do Rio de Janeiro, para provimento de 301 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com oportunidades na saúde.

As inscrições já estão abertas e poderão ser efetuadas até o dia 5 de março, no site do Instituto Referência. As provas são previstas para maio.

As oportunidades são para diversos cargos nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 1.259,98 e R$ 4.789,84.

Foi publicado o edital para o concurso Nova Russas Saúde, no estado do Ceará, com 21 vagas imediatas e outras para cadastro de reserva (CR). As oportunidades são os níveis médio e superior, com salários de R$ 2.824,00 a R$ 5.504,00.

Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 05 de março de 2024, no site da banca organizadora, Instituto Consulpam. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas em 25 de agosto.

Após anúncio do prefeito Allyson Bezerra de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, o concurso Mossoró Saúde teve suas inscrições prorrogadas até o dia 19 de fevereiro.

Ao todo, são ofertadas 330 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são de níveis médio, técnico e superior de formação, com salários iniciais de R$ 1.545,94 a R$ 4.211,17, a depender da função desejada.

Foi publicado um novo edital do concurso para a Prefeitura de Teresina, no estado do Piauí. De acordo com o documento, são ofertadas 848 vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva (CR).

As oportunidades são para funções de níveis médio e superior, inclusive na área da saúde, com salários iniciais que variam de R$ 1.584,15 a R$ 8.507,29, conforme o cargo desejado.

Os interessados podem se inscrever entre os dias 15 de fevereiro e 18 de março, diretamente no site da banca organizadora, IDECAN. As provas são previstas em 28 de abril.

Seguem abertas as inscrições do concurso CONSURGE (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas) com oferta de 488 vagas.

Após o prazo ser prorrogado, os interessados podem realizar a candidatura até o dia 23 de fevereiro, por meio do site da banca organizadora, IBGP, ao custo de R$ 70,00 a R$ 170,00.

Foi publicado o edital do concurso Santa Cruz do Capibaribe Saúde, prefeitura localizada no estado de Pernambuco, com oferta de 79 vagas imediatas.

Conforme o documento, as oportunidades são distribuídas entre diferentes cargos nos níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.400,45 a R$ 2.500,00.

As inscrições já estão abertas e os interessados em participar da seleção devem se candidatar até o dia 18 de fevereiro, no site da banca organizadora, Instituto Darwin, ao custo de R$ 105,00 a R$ 125,00. As provas são previstas em março.

Foi publicado o mais novo edital do concurso Santa Bárbara Saúde, prefeitura localizada no município de Minas Gerais, com a oferta de 31 vagas.

As oportunidades são para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior de escolaridade. As remunerações iniciais variam de R$ 2.107,74 a R$ 20.625,69.

As inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 10 de abril e 09 de maio, através do site da banca, o IBGP, ao custo de R$ 100,00 a R$ 150,00.

Foi publicado o novo edital do concurso Pato Branco Saúde, no estado do Paraná, que oferece 27 vagas imediatas e outras para cadastro de reserva (CR). As oportunidades são para funções de níveis médio, técnico e superior, com salários de R$ 1.651,84 a R$ 10.667,14.

Os interessados podem se inscrever até o dia 06 de março, no site da banca organizadora, Unioeste. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas em 07 de abril.

Foram prorrogadas as inscrições do concurso Poções Saúde, estado da Bahia, com 43 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. Os interessados podem se candidatar até o dia 11 de fevereiro.

Seguem abertas as inscrições para o concurso Angra dos Reis Saúde, prefeitura localizada no estado do Rio de Janeiro, com a oferta de 14 vagas imediatas, além de cadastro reserva.

Sob organização da Instituto AOCP, os interessados podem se candidatar, após prorrogação no prazo, até o dia 15 de fevereiro, ao custo de R$ 78,00 e R$ 130,00.