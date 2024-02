Confira o horóscopo para todos os signos nesta quinta; clique aqui

Seja bem-vindo, fevereiro! O segundo mês do ano, no qual celebraremos o Carnaval, chegou com tudo. Com ele, o astral se aprofunda, tornando tudo mais intenso e misterioso. Preparado para navegar pelas águas das emoções mais dramáticas e, ao mesmo tempo, mais transformadoras? Pois é, o céu não está para principiantes.

Nesta quinta-feira, dia 1º, o dia da semana dedicado desde os tempos da Babilônia a Júpiter – o planeta gigante patrono da sabedoria -, recebe a Lua Cheia, já quase Lua Minguante, no signo de Escorpião. Ao passar pelos mares escorpianos, a patrona das marés engatará tensões com Mercúrio, no finalzinho do signo de Capricórnio, e também com Plutão, no signo de Aquário.

Por isso, o clima pede um pouco mais de calma para lidar com as pessoas e com as emoções, já que a tendência é a de que tudo ganhe proporções maiores. Afinal, não vale se arriscar a mexer com as cores fortes que acometem a sensibilidade escorpiana. Por isso, é importante lembrar que menos é mais e que nunca devemos subestimar a sensibilidade alheia.

E tem mais: ao avançar pelo signo de Escorpião, a rainha da noite também vai, aos poucos, ficando oposta ao sábio e empático Júpiter, em Touro. Embora o ápice dessa oposição aconteça na manhã da sexta-feira, dia 2, é bem prudente evitar falar demais, especialmente se for com o objetivo de se meter onde não é chamado. Sabe aquela regrinha de respeitar o espaço do outro? É por aí.

Porque empatia e compaixão nunca são demais! Aliás, quem não gosta de ouvir palavras de apoio de quem menos se espera? Outro aspecto que reverbera na mesma direção – a amistosa conversa entre o comunicativo Mercúrio com o sensível Netuno – também começa a se desenhar, ainda nesta quinta-feira, para chegar ao ápice no último dia útil da semana. Então, com essa soma de fatores, o céu quer mesmo ombro amigo e apoio incondicional, para sorrir ou para chorar!

Afinal, nesse mundo cada vez mais conectado e cheio de gente, ainda não inventaram coisa melhor que aquele ser humano que nos recebe de braços abertos para ouvir nossas queixas e reflexões sobre a vida! Aliás, ele é o mesmo que merece lugar especial também na hora de celebrar as conquistas!

Observe: com pouco mais de 50% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 23h, ficando depois visível até o nascer do Sol, na manhã da sexta-feira, dia 2. Nas dependências da Constelação de Virgem, a rainha da noite estará também na mesma longitude de Seginus, a estrela Gama da Constelação de Bootes (“O Boieiro”).

Áries: o astral está intenso para você, ariano. Procure avaliar bem as situações, evitando decisões radicais.

Touro: é hora de estabelecer boas parcerias, taurino. O céu pede para você manter o diálogo e reforçar os seus compromissos.

Gêmeos: concentre-se no seu dia a dia e evite excessos, geminiano. É importante cuidar da sua saúde e alimentação.

Câncer: seja criativo e ouça a sua intuição, canceriano. O céu pede para você ser mais direto e ao mesmo tempo usar a sua sensibilidade.

Leão: esteja bem com você mesmo, leonino. Ainda que haja muitas demandas externas, é preciso cuidar da sua intimidade.

Virgem: cuidado com a pressa em falar e se posicionar, virginiano. É preciso se posicionar, mas sem reações exageradas.

Libra: otimize o seu tempo, libriano. É hora de eleger prioridades e cuidar da sua vida prática, administrando bem as finanças.

Escorpião: você está cheio de energia e com a sensibilidade aflorada, escorpiano. Invista em você e na sua autoconfiança.

Sagitário: o astral pede mais atenção à sua espiritualidade, sagitariano. É importante que você entenda suas questões internas.

Capricórnio: frequente diferentes espaços e ambientes, mas saiba filtrar o que realmente vale a pena, capricorniano. O céu pede mais cuidado com as pessoas.

Aquário: pense no futuro, aquariano. É fundamental que você faça planos racionais e bem estabelecidos.

Peixes: acredite no seu potencial, pisciano. É preciso crescer, mas também evitar que a ansiedade faça você perder o foco.