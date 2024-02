Confira o horóscopo para todos os signos no feriado de Carnaval

É feriado e é Carnaval! Se você é do bloco do refúgio relaxante, vá com força na sessão de cinema com pipoca em casa ou engate aquela lista poderosa de leituras para reflexão. Mas, se você é do tipo que não resiste aos excessos do Rei Momo, o céu também ajuda a rasgar a fantasia de virada, com tudo o que tem direito e muito mais.

Isso porque o céu está realmente democrático: há espaço para olhar para dentro da mesma forma que tem muito incentivo para se divertir nesta que é a festa mais amada do Brasil. Com a Lua Nova ganhando corpo de mansinho, o ambiente é mesmo de abertura às pessoas, às novidades e à irreverência. Pois, afinal, tem Lua Nova mais carnavalesca que esta que aconteceu em plena sexta-feira, dia 9? Então é ela mesma que traz o clima amigável e libertário para esquentar os tamborins.

Como o tempo nunca para, a rainha da noite também avança pelo zodíaco, enquanto ganha iluminação, de mansinho – ou no sapatinho, para usar um jargão mais apropriado para amantes do samba -, avançando pelo sensível signo de Peixes, ao longo do sábado, dia 10, e do domingo, dia 11. Depois, ingressa no energético signo de Áries, na segunda-feira, dia 12, e na terça-feira, dia 13.

Ao longo de toda essa farra lunar, também outros aspectos celestes vão dar o que falar! Marte e Vênus, a dupla mais sexy do Sistema Solar, está gradualmente se aproximando no céu. Por enquanto, ambos ainda estão mais formais, passando pelo saturnino signo de Capricórnio. Contudo, todo conquistador como sempre foi, o planeta Marte já está próximo ao passional e explosivo Plutão, o pequeno notável da astrologia.

Atualmente no signo de Aquário, o planeta anão que carrega o simbolismo de regente do submundo promete revelar paixões tórridas e romances que vêm das sombras. Então, cuidado! Embora exista muita liberdade para amar, há também muita intensidade para se entregar. E isso pode resultar naquelas histórias que a gente já conhece de outros Carnavais.

Sabe aquela saga do Pierrô, que amava a Colombina, que, por sua vez, só queria saber do amor do Arlequim? Há situações que, desde os tempos da Commedia dell’ Arte, na Itália do século XVI, parecem se repetir como um samba-enredo sem fim. Então, que seu coração siga cheio de confete e serpentina, só com amores que entorpecem, mas sem deixar ninguém de ressaca na quarta-feira de cinzas!

Observe: ao longo do feriado de Carnaval, a Lua Nova estará de difícil visualização, dada a sua proximidade ao Sol. Aos poucos, será possível vê-la a Oeste, depois do ocaso solar. Assim, na segunda-feira, dia 12, a rainha da noite estará com cerca de 10% do corpo iluminado, em meio à Constelação de Peixes, ficando visível até pouco antes das 21h. Na noite da terça-feira, dia 13, ela chega aos 20% de iluminação, podendo ser vista da mesma forma até por volta das 21h30. Nesses dias, será também possível ver a aproximação entre os planetas Marte e Vênus, nas dependências da Constelação de Sagitário. Ambos estarão no céu por volta das 4h da manhã, aproximadamente, ao Leste. Em sua fase como Estrela Matutina, o brilhante Vênus estará pouco acima do planeta vermelho, sendo que ambos serão posteriormente encobertos pela luz solar, ao amanhecer.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça .

Áries: encare as situações sociais com leveza, ariano. Você está bastante intenso e profundo, então preste atenção no seu entorno.

Touro: você está cheio de energia, taurino. Então, evite excessos e pegue leve com as pessoas e também com você mesmo.

Gêmeos: procure se planejar para não acabar se desgastando à toa, geminiano. O céu pede mais cuidado com você e com as pessoas que estão ao seu redor.

Câncer: você está sensível, canceriano. Então, procure manter a saúde em dia, mesmo que você pretenda cair na folia.

Leão: procure agir de acordo com os seus valores e princípios, leonino. É hora de ser sincero e evitar ceder às pressões externas.

Virgem: o astral está sociável e cheio de vontade de trocar com as pessoas, virginiano. Seja firme para conseguir o que você quer.

Libra: procure manter o equilíbrio, mesmo que o astral facilite as situações cheias de intensidade, libriano. Preserve a sua saúde.

Escorpião: faça o que você quer fazer, sem ficar muito preocupado com as opiniões alheias, escorpiano. Só cuidado com tanta intensidade.

Sagitário: procure equilibrar descanso com vontade de ver gente, sagitariano. O momento pede mais atenção à sua intimidade, mesmo em tempos festivos.

Capricórnio: procure ser claro e objetivo em relação às suas expectativas, capricorniano. Evite engastes desnecessários.

Aquário: invista o seu tempo de maneira produtiva, aquariano. É hora de ter foco e buscar o que faz bem para você.

Peixes: a sua sensibilidade está em alta, pisciano. É importante então que você use a sua intuição, evitando excessos e exageros.