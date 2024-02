Confira o horóscopo para todos os signos no fim de semana dos dias 3 e 4

A seta do tempo é implacável em direção ao aprendizado! No primeiro fim de semana de fevereiro, quando muita gente já se prepara para rasgar a fantasia no Carnaval que se aproxima, o céu traz um misto de reflexão e de empolgação.

É Lua Minguante, mas a rainha da noite embala a introspecção no motivado signo de Sagitário. De carona no signo do arqueiro mítico, o astral inspira a busca por conhecimento e autoconhecimento, evocando também um olhar mais sensível para a fé e a religião. Mas será que é só de inspiração mística que se vive?

Não, nem tanto. Com o Sol iluminando os domínios aquarianos, onde também está Plutão e, daqui a pouco, ingressa ainda Mercúrio, é como se o universo lembrasse que espiritualidade, quando é autêntica, não deixa a racionalidade de lado. E tampouco é afeita a estereótipos.

Quantos místicos, gurus ou pessoas pseudo-espiritualizadas você conhece? Será que todas precisam rezar em uma cartilha que estabelece um conjunto de regras, modos de ser – ou parecer – para o que se define, bem estereotipadamente, o que significa “espiritual”? Em uma era na qual a vida parece passar nas telas controladas por algoritmos, o que não falta é gente querendo parecer iluminado para ganhar seguidores.

Fala suave, trajes de inspiração hippie, música ao estilo new age e muitas – mas muitas – frases e palavras de efeito. Por isso, vale aproveitar esse astral, que está tão voltado à busca de um sentido, para olhar e questionar tudo isso. Pois a sua busca espiritual é somente sua, ainda que você se identifique com a visão de mundo propagada por alguém que parece simpático e sábio.

Só não se pode aceitar ditames radicais sem questionamento! Abrace filosofias, religiões e crenças, mas jamais perca o seu senso crítico. Jamais! Lembre-se: elevar a sua alma também significa ampliar a sua visão e capacidade de análise.

Observe: a Lua Minguante chega ao período no qual ascende ao Leste somente de madrugada, depois da meia-noite. Neste sábado, dia 3, e domingo, dia 4, com cerca de 40% e 30% do corpo iluminado, respectivamente, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Escorpião. Deslocando-se em direção ao Oeste, na madrugada de sábado para domingo, o nosso satélite natural estará também alinhado a Toliman, a estrela Alfa da austral Constelação do Centauro. Por sua vez, de domingo para segunda-feira, dia 5, a Lua chegará à mesma longitude de Sarin, a estrela Delta da Constelação de Hércules.

Áries: invista em programas culturais e intelectuais, ariano. O céu favorece a busca por mais cultura e conhecimento.

Touro: o astral está profundo para você, taurino. Esteja próximo de quem ajuda você a estar mais confortável com o que você tem de melhor.

Gêmeos: busque as boas companhias para engatar conversas produtivas, geminiano. O céu pede uma escuta mais empática e sensível.

Câncer: cuide da sua saúde, alimentação e pequenas coisas que fazem diferença no seu bem-estar, canceriano. É hora de estar bem com você mesmo.

Leão: agrade-se e seja mais espontâneo, leonino. O céu ajuda você a se divertir, mas é preciso ser natural e não forçar a barra em nada.

Virgem: dê atenção à família e às pessoas mais próximas, virginiano. O astral está intenso e então você deve valorizar a sua intimidade.

Libra: circule, veja gente, mas tome cuidado com o conteúdo das suas conversas, libriano. É sempre bom falar, mas evite se expor demais.

Escorpião: organize os seus recursos, o seu tempo e até as suas finanças, escorpiano. É importante que você saiba o que é prioridade.

Sagitário: o seu carisma está em alta, mas é preciso evitar os excessos, sagitariano. Invista no seu corpo e no seu bem-estar.

Capricórnio: procure descansar e cuidar mais do seu bem-estar em um sentido amplo, capricorniano. Aliás, aproveite o momento também para dormir melhor.

Aquário: você está sociável e cheio de ideias para o futuro, aquariano. No entanto, evite o excesso de pensamentos e até de atividades.

Peixes: planeje-se, pisciano. É hora de sonhar com o futuro e, mais do que isso, pensar melhor nos seus próximos passos, mas sem pressa.