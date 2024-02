Contagem regressiva: Virginia e Zé Felipe detalham chá revelação do 3° filho

Virginia Fonseca e Zé Felipe estão contando as horas para saberem o sexo do terceiro filho. A influenciadora contou em seu canal do YouTube que o chá revelação será realizado na próxima terça-feira (20/2), no fim da tarde, e deu outros detalhes sobre a festa.

A nora de Leonardo e Poliana Rocha falou do desejo de realizar o evento mais intimista no fim da tarde, entre 18 e 18h30min. Sobre o tema da comemoração que organizou de última hora, explicou que somente as cores tradicionais da revelação, o rosa e o azul, estarão presentes.

Tudo indica que o local escolhido foi a fazenda Talismã, pois Virginia disse que ainda iria ver a questão da internet para fazer a live para a família e os fãs.

Questionada sobre qual a opinião do sexo do terceiro herdeiro, a influencer afirmou que não sabe. “Que venha com muita saúde. Três pessoas acham que é menina, inclusive Maria Alice”, comentou.

Essa terceira gestação está sendo diferente para a mulher de Zé Felipe, já que não está sentindo nenhuma dor ou enjoo, diferentemente de quando esperava as outras duas filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Ainda no vídeo, Virginia esclareceu boatos de que ela teria engravidado graças a um tratamento que fez: “Ano passado fiz tratamento pra engravidar, mas não engravidei, foi espontaneamente, depois de meses.

Vale destacar que ela não sabe o sexo do bebê. Na manhã desta segunda realizou a sexagem e agora a organização do chá pode terminar todos os detalhes da festa.