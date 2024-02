ContilNet lança nova identidade visual para o Carnaval; “Diversidade e cores vibrantes”, diz designer

Nesta terça-feira (6), o site ContilNet anunciou sua cobertura em parceria com a Sans Filmes nos dois maiores carnavais do Acre. Com um time de peso, o site apresentou novidades, entre elas a sua identidade visual, que ficou sob responsabilidade do designer e diretor acreano Dailan Rodrigues.

SAIBA MAIS: ContilNet e Sans Filmes transmitem ao vivo os dois maiores carnavais de Rio Branco

Natural do município de Sena Madureira, o designer e diretor de arte, Dailan Rodrigues, de 27 anos, foi o responsável pela identidade visual do ContilNet e Sans Filmes no Carnaval 2024. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com o designer que já atua há 9 anos no mercado. Dailan falou sobre a ideia da marca este ano.

“A ideia visual deste ano é a celebração da vida e diversidade, com várias cores vibrantes e marcantes, marca registrada do nosso carnaval”, disse Dailan ao ContilNet.

Dailan ainda comentou sobre como surgiu o processo criativo para este ano. “As ideias surgem observando a cada ano a energia das pessoas; neste ano, tem se mostrado um ano que será bastante movimentado e com muita energia positiva, quis retratar isso em cores e formas diferentes, que representam todo esse movimento”, contou.

Em papo com este colunista, Dailan Rodrigues definiu a identidade visual em uma frase: “A vida tem que ter cores vivas e diversificadas”.