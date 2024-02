Copenhagen x Manchester City na Champions: onde assistir ao vivo e horário

Assim como na temporada passada, quando conquistou uma histórica Tríplice Coroa, o Manchester City divide as atenções entre uma dura Premier League e a sempre sonhada Champions. E novamente tem forte concorrência na disputa nacional, na qual é vice-líder, atrás do Liverpool, mas com um jogo a menos. Por isso, o sorteio que colocou os ingleses diante do Copenhague na primeira fase do mata-mata europeu pode ser motivo de comemoração.