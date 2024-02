Copinha Arasuper com goleadas nas categorias Sub-10 e 12

A fase de classificação da 9ª Copinha Arasuper de Futsal foi marcada por goleadas nas categorias Sub-10 e 12 nesse sábado, 3, no ginásio do Sesc.

No Sub-10, O Rei Artur fez 5 x 1 no Xavier, com grande atuação do ala Jaiminho, e o time do Colégio AME goleou a escolinha da Conquista por 8 a 0.

No Sub-12, o AME derrotou a escolinha da Conquista por 4 a 0 e o Santa Cruz venceu o Cruz Azul por 6 a 0.

“Conseguimos uma vitória importante e o mais importante é trabalhar a formação desses garotos”, comentou Cristiano Meneses, técnico do Santa Cruz.

Resultados do Sub-14

RBR Viagens 2 x 1 Real Madrid

Santa Cruz 3 x 1 Xavier Maia

Santa Cruz goleou o Cruz Azul na estreia do Sub-12/Foto ContilNet