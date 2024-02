Corpo é encontrado em estado avançado de decomposição no interior do Acre; vídeo

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado na noite desta segunda-feira (5) no km 45, no município do Bujari, interior do Acre, em uma propriedade particular.

De acordo com informações obtidas no local pela equipe de reportagem do ContilNet, o corpo de um homem, ainda não identificado e aparentando ter entre 30 e 40 anos, foi encontrado pelo caseiro da colônia, situado no km 45 da BR-364, no sentido Bujari e Sena Madureira.

O caseiro relatou ter sentido um forte odor vindo da área de mata e decidiu investigar. A cerca de 500 metros da casa, deparou-se com o homem já sem vida, de bruços. A Polícia Militar foi acionada e, ao constatar a veracidade da descoberta, informou imediatamente o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre o achado do cadáver.

A Polícia Civil, por meio dos profissionais do Instituto Médico Legal (IML), se dirigiram ao local informado, onde todos os procedimentos periciais foram realizados. O corpo, que não possuía identificação, foi recolhido e encaminhado ao IML de Rio Branco. Lá, passará por uma necropsia que determinará a causa da morte.

Segundo a perita criminal, Simone Haeser, não foi possível identificar se o corpo apresentava marcas de perfurações ou espancamentos devido ao avançado estado de decomposição, indicando que o cadáver estava no local há pelo menos três dias. O caso será investigado pela Polícia Civil do município do Bujari.

