Corpo de jovem de 18 anos é encontrado com mãos e pés amarrados em Rio Branco

O jovem Leandro Barbosa Souza, 18 anos, desaparecido desde a última quinta-feira, foi encontrado sem vida na noite desta terça-feira (6), com os pés e mãos amarrados, na travessa Banho Cheiro, no bairro da Paz, em Rio Branco (AC).

Lindomar de Souza Guerreiro, pai da vítima, relatou que seu filho era usuário de entorpecentes, o que pode ter relação com o desaparecimento. Após dias de buscas por parte de amigos e familiares, a notícia do trágico desfecho chegou na tarde de terça-feira, quando uma informação levou o pai e amigos até uma área de mata onde Leandro foi encontrado sem vida.

A Polícia Militar, acionada pela família, confirmou a veracidade das informações e acionou o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e o Instituto Médico Legal (IML). Devido à difícil localização do corpo, uma equipe de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros foi chamada para auxiliar no resgate.

Após o resgate, o corpo de Leandro foi periciado e encaminhado para o IML de Rio Branco, onde será submetido aos procedimentos de necropsia antes de ser liberado para sepultamento.