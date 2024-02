Um corpo de uma mulher ainda não identificada acaba de ser encontrado boiando nas proximidades da “Palha do Arroz”, no centro de Cruzeiro do Sul, na tarde deste sábado (17).

Os bombeiros foram acionados e deslocaram uma equipe para o local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

As informações são do Juruá em Tempo. VEJA O VÍDEO: