CRB desembarca no Acre com 4 desfalques para duelo contra o Rio Branco

O elenco do CRB desembarca na capital acreana na noite desta segunda, 19, para o duelo contra o Rio Branco pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada na quarta, 21, às 19h30, no Florestão, e o Galo tem a vantagem do empate para conquistar a classificação.

Uma maratona

A delegação do CRB deixou Maceió por volta das 14h30 (hora Acre) e iniciou a viagem para Rio Branco. A delegação chega na capital acreana por volta das 22 horas em uma verdadeira maratona.

4 desfalques

O zagueiro Saimon, com uma virose, e os atacantes Viniegra, Welder e Cauâ Santos, lesionados, estão fora do confronto contra o Estrelão.

Treino no campo B

O técnico Daniel Paulista comanda um treinamento nesta terça, 20, a partir das 15h30, no campo B, e o CRB fecha a preparação. A provável escalação é a seguinte: Matheus Albino; Hereda, Heron, Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Jorginho (Gegê); Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon.