Cultura e Folia na Fronteira: Confira as apresentações da 4° Noite de Carnaval de Brasileia

Alegrando ainda mais o Carnaval da Fronteira, os grupos carnavalescos de Cobija Pando Bolívia, Las Negras e os Los Coporales San Simão, trouxeram muita alegria e cultura boliviana para a praça carnavalesca Hugo Poli na noite desta segunda-feira 12, durante a quarta noite de carnaval.

Durante as apresentações, o Secretário Municipal de Cultura Alef Correia, que recepcionou os grupos, recebeu da Dra. Éster Oliveira do grupo Las Negras, em nome da Prefeita Fernanda Hassem.

Alef recepcionou também o grupo Los Coporales San Simão, que traziam símbolos históricos do conjunto.

Para a Prefeita Fernanda Hassem é fundamental o intercâmbio com a cultura do país vizinho ( Bolívia), que enriquece e fortalece ainda a proximidade entre os dois povos, boviano e brasileiro nas cidades co-irmãs de Cobija e Brasiléia.

A última noite do carnaval na fronteira acontece nesta terça- feira, 13, com artistas locais.

Danças de La Paz – Los Caporales de San Simão é uma dança folclórica boliviana, criada e apresentada ao público pela primeira vez em 1969 pelos irmãos Estrada Pacheco, que se inspiraram no personagem caporal de saia. A dança tem fortes raízes africanas em seu estilo e é típica da região de Los Yungas (La Paz).

Trupe Las Negras, o Grupo de senhora com trages tradicionais bem alegre foi criada em 1960, em Cobija-Pando. Eram cerca de 7 a 15 senhoras Pandina, que decidiram dançar pelas ruas de Cobija com os rostos pintados de preto; Naquela época as freiras da Paróquia Nuestra Señora del Pilar doaram as tintas e parte do material para confeccionar seus trajes.

As roupas eram confeccionadas em papel crepom e salões como o El Fantasio, o Hotel Pando, o Social Club. Houve uma também uma segunda geração de Las Negras destacado grupo de senhoras da sociedade Cobijeña

Entre as tradições, brincava-se com talco, lama e muita água. Teve um dia especial onde todas as trupes da Cobija participaram do também pela primeira vez do carnaval de Brasileia há época.

Atualmente a trupe Las Negras é formada por dezenas de participantes onde são filhas, netas, sobrinhas e amigas das duas gerações anteriores. Com muita alegria e sempre carregando alto o nome de uma das mais famosas trupes da Pérola do Acre.